«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB

Le sue varietà sono più di quelle del vino e, grazie all’estro e alla fantasia dei birrai ci hanno messo tocchi personali, in commercio se ne trovano ormai migliaia diverse. Stiamo parlando delle birre artigianali. A quelle bresciane è dedicato il volume «I birrifici artigianali bresciani», tanto agile quando utile, che dal 14 aprile è possibile acquistare in abbinamento con il Giornale di Brescia 9 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

Curato da Gianmichele Portieri con il contributo di esperti e appassionati di casa nostra si presenta come facile da leggere e sicuro di essere una scoperta.

Il volume

Una guida che serve ad aprire gli occhi a chi ancora, accaldato, chiede «solo una birra» e anche a chi ancora pensa che sia la bevanda per accompagnare la pizza. È infatti un pericoloso luogo comune ignorare che gli stili della birra sono più di quelli del vino.

«Se credete di orientarvi con le 526 varietà codificate di vino, con la birra vi perderete subito» spiega uno degli autori. Uno dei modi di cavarsela è sfogliare le pagine di «I birrifici artigianali bresciani. La storia, la tecnica, il gusto». Proprio in queste settimane la birra artigianale in Italia compie 30 anni e nel bresciano è arrivata poco dopo, nel 1997.

Secondo gli autori «la novità sta proprio nel bicchiere (quello giusto, ce ne sono decine il libro serve anche in questa scelta). Perché la birra industriale è finita tutta in pochissime mani ed ha preso la strada di risparmiare anche sulle materie prime. La birra artigianale invece è fatta sempre con orzo e magari qualche altro cereale d’appoggio e non contiene mai additivi chimici. Al gusto ha mille sfumature, mille profumi e mille personalità. Ed anche per questo non va bevuta ghiacciata. Oggi c’è persino quella fatta con aggiunta di mosto di vino che la lega al nostro territorio».

Le schede dei birrifici

Una guida completa alle eccellenze birraie bresciane

Per aiutare ad orientarsi in questo modo il volume proposto col Giornale di Brescia, in collaborazione con Fondazione Civiltà Bresciana e Centro studi San Martino, propone anche 18 schede di birrifici bresciani e per ciascuno la scheda di assaggio di quattro birre. Certo le loro produzioni non si trovano in tutti i bar ma piuttosto nelle tante birrerie che le selezionano e propongono.

Molti birrifici vendono anche online con spedizione a domicilio «ma il modo migliore, visto che il massimo che vi proponiamo è 50 chilometri, è andarli a trovare. Hanno tutti una bella sala di degustazione dove si può anche sgranocchiare qualcosa e magari parlare con il birraio» concludono gli autori.