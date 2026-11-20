La Birra Trami, birrificio artigianale di Cazzago San Martino, ha ottenuto la medaglia d’argento al Bruxelles Beer Challenge 2026 con la Grostè, una birra in stile Brune premiata nella categoria dark ale. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia che si è svolta a Gand, in Belgio.
Alla quindicesima edizione del concorso hanno partecipato 1.745 birre provenienti da 49 Paesi, valutate da 80 giudici internazionali. Sono state 290 le birre premiate, meno del 17% del totale.
Per il birrificio franciacortino il premio arriva dopo un periodo segnato dal trasferimento della sede produttiva, da un prolungato stop alla produzione e dal successivo lavoro di ripartenza, anche sul fronte commerciale. «Questo argento ci dimostra che la strada intrapresa è quella giusta», è il commento del birrificio, che vede nel risultato una conferma del percorso avviato per recuperare continuità produttiva e presenza sul mercato.