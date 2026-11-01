Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due alpinisti in difficoltà sulla ferrata Corna delle Capre, nel territorio di Zone, tra il Corno Frere e il Corno del Bene. I due escursionisti erano rimasti bloccati su una parete particolarmente verticale: gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco hanno raggiunto i due alpinisti con l’elisoccorso e li hanno tratti in salvo.
Zone, due alpinisti bloccati su una ferrata salvati con l’elicottero
L’intervento è avvenuto ieri pomeriggio: i due si trovavano su una parete tra il Corno Frere e il Corno del Bene
I due alpinisti soccorsi
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