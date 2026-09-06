Windsurf, wing foil e vela: sul Garda l’acqua non è solo da guardare

Sul lago Garda l’acqua non è soltanto una parte fondamentale e onnipresente del paesaggio: è una destinazione da vivere e da esplorare. Dal windsurf al wing foil, dalla vela al canottaggio, fino allo stand up paddle, al kayak e alle immersioni subacque, gli sport acquatici permettono di vivere il lago in mille modi, in ogni momento della giornata e in ogni stagione. Campione, Limone e in generale tutto l’Alto Garda sono il paradiso del wing foil, del windsurf e del kitesurf. Qui i venti e la conformazione del lago, stretto come un fiordo tra le montagne che lo circondano, creano condizioni particolarmente favorevoli per chi cerca velocità, emozioni e adrenalina pura sull’acqua.
È un territorio dove gli sport velici sono parte integrante del paesaggio e dove il lago è sempre solcato da vele colorate e tavole. Gargnano è invece la capitale della vela sportiva, grazie anche alla storica Centomiglia del Garda, la più celebre delle regate che si disputa in acque interne.
Ma la vela è una presenza costante in tutto il bacino: dalle derive ai monotipi, dalle barche sportive a quelle da crociera, il Garda offre itinerari e condizioni per velisti di ogni livello. Scendendo verso il Basso Garda cambiano il paesaggio e le possibilità di vivere il lago. Il golfo di Salò, protetto e caratterizzato da acque più riparate dal moto ondoso, vanta una gloriosa tradizione nel canottaggio. Qui l’acqua diventa una palestra naturale per atleti e appassionati, ma anche per chi vuole avvicinarsi a una disciplina che unisce tecnica, resistenza e armonia del gesto.
Non servono necessariamente attrezzature sofisticate per esplorare il Garda: una tavola da stand up paddle, una canoa o un kayak permettono di scoprirlo da prospettive diverse, seguendo la costa, entrando nelle insenature e raggiungendo angoli inaccessibili da terra. Il sup è diventato uno degli sport più praticati: facile da imparare e adatto anche a un’attività rilassante, consente di combinare movimento ed esplorazione.
Al mattino presto, quando il lago è più calmo, pagaiare sull’acqua diventa un modo privilegiato per immergersi nella tranquillità del Benaco. Le acque del basso Garda, dove il lago si apre fino a sembrare un grande mare, accolgono sup, canoe, kayak, barche da diporto e da crociera, derive e monotipi. È la parte del lago ideale anche per chi vuole alternare l’attività sportiva alla scoperta della costa, delle isole e dei borghi sull’acqua. E sotto la superficie c’è un altro Garda.
Per chi vuole esplorare l’ambiente sommerso ci sono le immersioni subacquee, che permettono di conoscere un mondo affascinante, ricco di suggestioni, di vita e di biodiversità. È un’attività da praticare affidandosi a centri e istruttori qualificati, nel rispetto delle condizioni del lago e delle regole di sicurezza.