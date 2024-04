Vuole togliere un alveare dal sottotetto ma cade per tre metri: grave 55enne a Passirano

Grave infortunio domestico nel pomeriggio di oggi in una corte della località Bettolino di Passirano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri un 55enne che abita in via Indipendenza aveva trovato un alveare nel sottotetto del loggiato ed era salito su una scala per rimuoverlo. Mentre lavorava però ha perso l’equilibrio ed è caduto per circa tre metri, finendo rovinosamente a terra sulla scala che conduce al piano inferiore.

Immediatamente i figli, che erano con lui, hanno allertato i soccorsi e a Passirano è arrivato l’elisoccorso inviato dalla centrale unica. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.