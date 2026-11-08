I volontari bresciani fermati in Cisgiordania sono rientrati in Italia

Il volo sul quale hanno fatto ritorno in patria è atterrato a Venezia alle 9.30. Il fermo era avvenuto venerdì nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma, dove si trovavano sper supportare i contadini palestinesi nella raccolta delle olive

08 novembre 2026 1 ' di lettura

Paula Jesus e Marco Cola Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bresciani fermativolontaririentrovoloaereoVeneziaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...