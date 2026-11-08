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I volontari bresciani fermati in Cisgiordania sono rientrati in Italia

Il volo sul quale hanno fatto ritorno in patria è atterrato a Venezia alle 9.30. Il fermo era avvenuto venerdì nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma, dove si trovavano sper supportare i contadini palestinesi nella raccolta delle olive
Paula Jesus e Marco Cola
Paula Jesus e Marco Cola

Sono rientrati in Italia Paula Jesus e Marco Cola, i due volontari bresciani che, insieme ad altri quattro italiani, erano stati fermati dalle Autorità israeliane nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma, in Cisgiordania. Il volo sul quale hanno fatto ritorno in patria è atterrato a Venezia alle 9.30. Sono ora in corso i controlli con la Polizia italiana.

Cos’era accaduto

I due si trovavano nell’area per supportare i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. A rendere di dominio pubblico la notizia era stato un video pubblicato su Instagram dal canale israeliano C14. Dopo essere stati fermati, erano stati trasferiti in una struttura dell’aeroporto Ben Gurion, a sud-est di Tel Aviv, e da lì era stata attivata la procedura di espulsione che ha portato al loro rimpatrio. 

Paula Jesus è una fotoreporter, mentre Marco Cola, compagno della donna, è il presidente di un’associazione del terzo settore. Entrambi sono impegnati nell’attivismo politico.

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