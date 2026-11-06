Ci sono anche due bresciani tra gli attivisti fermati in Cisgiordania

La Farnesina è impegnata per ottenere il rilascio di alcuni attivisti italiani fermati oggi dalle Autorità israeliane nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma, in Cisgiordania. Tra questi ci sono la fotoreporter bresciana Paula Jesus e Marco Cola, compagno della donna e presidente di un’associazione del terzo settore. Entrambi appaiono in un video pubblicato su Instagram dal canale israeliano C14.
Le procedure d’espulsione
Il gruppo di attivisti si trova ora presso la stazione di polizia di Modi’in Illit. Domani è previsto il trasferimento al centro dell’aeroporto Ben Gurion in vista dell’avvio delle procedure di espulsione, che avverranno con i primi voli disponibili.
«Stiamo seguendo il caso con l’ambasciata e il consolato», aveva dichiarato nel pomeriggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Non hanno fatto nulla, erano lì solo a fare attività agricola per la raccolta delle olive. Speriamo che possano essere rimandati il prima possibile in Italia».
Il deputato
«Ho parlato personalmente con la Farnesina pochi minuti fa e mi hanno garantito che stanno seguendo il caso con la massima attenzione – dichiara il deputato Giangiacomo Calovini –. Con tutta la prudenza del caso siamo però convinti che entro un paio di giorni potranno rientrare in Italia senza alcun problema».