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Scomparso da giovedì: proseguono le ricerche di Fabio Beretta

Iil 70enne era uscito per una passeggiata, ma non ha fatto ritorno a casa. Soccorritori al lavoro tra Vobarno e Villanuova. La pioggia ha cancellato l’unica traccia individuata da un cane
Erik Fanetti
I soccorritori impegnati nelle ricerche
I soccorritori impegnati nelle ricerche

Da giovedì pomeriggio non si hanno più notizie di Fabio Beretta e, per ritrovarlo, è scattato un vasto dispositivo di ricerca tra Villanuova sul Clisi e Vobarno.

Residente a Vobarno, il 70enne era uscito per una passeggiata, ma in serata non aveva fatto ritorno. I familiari hanno così lanciato l’allarme, dando il via alle operazioni, concentrate tra Milanino di Villanuova e Pompegnino di Vobarno, partendo dai sentieri abituali di Beretta, soprattutto quello del Mandale, che si inoltra nel bosco accanto a un torrente.

L’attività

Verso le 23 di giovedì, Areu ha fatto alzare in volo l’elisoccorso di Brescia, che ha sorvolato la zona mentre le squadre di terra iniziavano a scandagliare il territorio. Sul campo sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco di Salò, la Protezione civile e, da vari comandi, i reparti cinofili dei Vigili del fuoco, i dronisti e gli specialisti Tas.

Boschi, forre, insenature, cascine e sentieri sono stati controllati metro dopo metro, mentre si tentava, senza esito, di captare il segnale del cellulare dell’uomo con apparecchiature specifiche.

La perlustrazione dei boschi
La perlustrazione dei boschi

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, fino a quando il violento nubifragio di ieri all’alba ha costretto i soccorritori a interrompere le operazioni, perché continuare era diventato troppo pericoloso.

Le squadre sono rientrate alla base di coordinamento, allestita nel municipio di Villanuova, dove si sono svolti i briefing ed è emerso che uno dei cani avrebbe individuato una traccia, poi persa a causa della pioggia.

Appena il tempo lo ha consentito, verso le 8, i soccorritori sono tornati sul campo, affiancati dai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnati a terra e in volo con l’elicottero «Volpe», decollato da Varese. Anche i nuovi sorvoli, però, non hanno dato esito.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Salò, presenti a supporto, mentre familiari e amici sono rimasti con le squadre, sia al campo base sia nelle zone battute.

Fabio Beretta indossava una maglia color verdone, pantaloni corti scuri e portava uno zaino scuro. Le ricerche sono ancora in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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