Scomparso da giovedì: proseguono le ricerche di Fabio Beretta

Iil 70enne era uscito per una passeggiata, ma non ha fatto ritorno a casa. Soccorritori al lavoro tra Vobarno e Villanuova. La pioggia ha cancellato l’unica traccia individuata da un cane

Erik Fanetti 18 luglio 2026 2 ' di lettura

I soccorritori impegnati nelle ricerche Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti dispersoricercheVillanuova sul ClisiVobarno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...