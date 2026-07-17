Esce a passeggiare a Villanuova e non torna a casa: si cerca un 70enne

Si è allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri a piedi per fare una passeggiata fra i monti, a sera però ancora non era tornato. Si tratta di un settantenne del posto, Fabio Beretta.
Da casa così hanno dato l’allarme e fra i boschi di Villanuova sul Clisi, sono intervenuti Soccorso alpino della Valle Sabbia, squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari.
Le ricerche
Con l’utilizzo di cani e droni la ricerca è proseguita nella notte, fin quando il violento temporale che ha imperversato sulla zona ha messo in pericolo gli stessi soccorritori, che intorno alle 6 del mattino sono tornati alla base di coordinamento, allestita nei pressi del municipio.
In quel momento sembra che uno dei cani avesse fiutato una pista, poi persa a causa del maltempo. Le ricerche sono ricominciate non appena è stato possibile, concentrandosi fra Villanuova e Pompegnino di Vobarno, soprattutto nella zona di Milanino lungo un sentiero che l’uomo era solito percorrere, che si inoltra nel bosco accanto ad un torrente.
L’area è stata sorvolata, per ora senza esito, anche da un elicottero Volpe della Guardia di Finanza.