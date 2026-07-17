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Esce a passeggiare a Villanuova e non torna a casa: si cerca un 70enne

Fabio Beretta si era avventurato tra i monti nel pomeriggio di ieri: l’allarme è stato dato dai familiari. Le ricerche, interrotte in mattinata per il maltempo, sono ancora in corso
Erik Fanetti
Il dispiegamento di forze per le ricerche
Il dispiegamento di forze per le ricerche

Si è allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri a piedi per fare una passeggiata fra i monti, a sera però ancora non era tornato. Si tratta di un settantenne del posto, Fabio Beretta.

Da casa così hanno dato l’allarme e fra i boschi di Villanuova sul Clisi, sono intervenuti Soccorso alpino della Valle Sabbia, squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari.

Le ricerche

Il campo base allestito davanti al Municipio
Il campo base allestito davanti al Municipio

Con l’utilizzo di cani e droni la ricerca è proseguita nella notte, fin quando il violento temporale che ha imperversato sulla zona ha messo in pericolo gli stessi soccorritori, che intorno alle 6 del mattino sono tornati alla base di coordinamento, allestita nei pressi del municipio.

In quel momento sembra che uno dei cani avesse fiutato una pista, poi persa a causa del maltempo. Le ricerche sono ricominciate non appena è stato possibile, concentrandosi fra Villanuova e Pompegnino di Vobarno, soprattutto nella zona di Milanino lungo un sentiero che l’uomo era solito percorrere, che si inoltra nel bosco accanto ad un torrente.

L’area è stata sorvolata, per ora senza esito, anche da un elicottero Volpe della Guardia di Finanza.

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