Esce a passeggiare a Villanuova e non torna a casa: si cerca un 70enne

Fabio Beretta si era avventurato tra i monti nel pomeriggio di ieri: l’allarme è stato dato dai familiari. Le ricerche, interrotte in mattinata per il maltempo, sono ancora in corso

Erik Fanetti 17 luglio 2026 1 ' di lettura

Il dispiegamento di forze per le ricerche Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti dispersoricerchepasseggiataVillanuova sul Clisi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...