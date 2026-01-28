Al Vittoriale di Gardone il Mausoleo sarà illuminato di notte

Dopo il restauro, arriva l’illuminazione scenografica. È in atto un’importante valorizzazione del luogo più sacro del Vittoriale, il Mausoleo, dove Gabriele d’Annunzio riposa circondato dai legionari fiumani.

L’accordo

La Fondazione del Vittoriale degli Italiani ha annunciato un nuovo accordo con A2A per l’illuminazione notturna del monumento funebre. Sarà l’ennesimo intervento del progetto strategico voluto dal presidente Giordano Bruno Guerri per restaurare, valorizzare e rendere accessibili tutti gli spazi della dimora del Vate.

Ricordiamo che dieci anni fa, nel 2016, la collaborazione tra Vittoriale, A2A e Regione Lombardia aveva già reso possibile l’illuminazione esterna di parte del complesso dannunziano. Un lavoro di qualità che, valorizzando il parco nei suoi molteplici aspetti, lo ha reso fruibile nelle ore serali e notturne.

Il Mausoleo

«Il precedente progetto – fanno sapere dalla Fondazione – non aveva interessato il Mausoleo, ora protagonista di un importante intervento di restauro: attraverso il consolidamento e la pulitura delle pietre, il monumento tornerà al suo splendore originario e, grazie alla collaborazione con A2A, sarà dotato, per la prima volta, di un impianto di illuminazione studiato per esaltarne la forza simbolica e la struttura architettonica».

«Una nuova luce a led a basso impatto termico ne rivelerà volumi, percorsi e prospettive, offrendo al pubblico un’esperienza inedita, capace di restituire un’aura ancora più solenne e poetica al monumento dannunziano. Grazie a un quadro elettrico smart, sarà possibile ottimizzare consumi elettrici e scenari illuminotecnici».

Situato sul colle Mastio, nella parte più alta del Vittoriale, il Mausoleo fu terminato dall’architetto Maroni dopo la morte del poeta, che non lo vide terminato, ma che in vita espresse il desiderio di essere sepolto in questo luogo. Oggi, insieme al Vate e ai suoi compagni, nella cripta sottostante riposano Ida Magli e Roberto Gervaso.