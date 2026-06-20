Vittoriale, d’Annunzio cambia avatar: il vate torna provocatorio

«Capisco il bisogno di rispetto e di misura, ma sento anche il rischio di un’umanità fiaccata dalla paura d’offendere, dal timore costante del giudizio altrui, incapace di ardire». Sono parole pronunciate dal nuovo ologramma di Gabriele d’Annunzio, riprogrammato per risultare più fedele alla personalità dannunziana, recuperandone l’ironia, la provocazione e l’imprevedibilità che definivano il poeta-soldato.
Sarà una delle principali novità presentate domani al Vittoriale, che inaugura l’estate con l’iniziativa «Omaggio a d’Annunzio nell’azzurro», una serata speciale dedicata, a partire dalle 18, alla cultura, alla musica e alla solidarietà, realizzata anche per rendere omaggio all’Aeronautica Militare e al profondo legame tra d’Annunzio e il mondo del volo.
Per l’occasione l’ingresso al parco del Vittoriale sarà gratuito per tutto il pomeriggio e la giornata si chiuderà alle 20.15 con il concerto della Fanfara della I Regione Aerea dell’Aeronautica Militare sul palcoscenico dell’anfiteatro (ingresso libero), momento culminante di una festa che unisce memoria e innovazione, musica e valorizzazione del patrimonio culturale dannunziano.
Come cambia
C’è attesa soprattutto, dopo le polemiche legate alla prima versione dell’avatar dannunziano, per la presentazione di AvaDa 2.0, l’evoluzione dell’ologramma del poeta nato dal progetto AVaDa (Avatar Digitale d’Annunzio), presentato il 3 maggio 2025.
Il nuovo ologramma, annuncia il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, «è completamente rivisitato, più somigliante nel fisico e nella mente. Quello che avevamo era, come quasi tutta l’intelligenza artificiale, politicamente corretto, cioè quanto di meno dannunziano si possa pensare».
Il nuovo avatar ha una mente artificiale più articolata, capace di dialogare in maniera più naturale con il pubblico. L’ologramma è stato rielaborato sia nell’aspetto, per renderlo più fedele alle sembianze del poeta, sia nelle modalità di interazione, così da restituire in modo più autentico la personalità di d’Annunzio.
Inediti
La giornata sarà anche l’occasione per presentare nuovi volumi sul Vate e l’acquisizione da parte del Vittoriale dell’importante Carteggio Giovanni Rizzo: 80 lettere di d’Annunzio, in parte inedite, al questore, poi prefetto, incaricato da Mussolini di sorvegliare il poeta. Infine il concerto della Fanfara dell’Aeronautica, a sostegno del progetto «Un Dono dal Cielo», a favore delle strutture pediatriche di Milano, Roma e Bari.