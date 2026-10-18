In visita al Centro stampa di Erbusco: la magia del giornale che nasce

C’è un momento, ogni notte, in cui le notizie diventano pagine, l’inchiostro incontra la carta e il giornale prende vita. È uno spettacolo fatto di tecnologia, precisione e macchine imponenti, che gli abbonati al Giornale di Brescia avranno l’occasione di ammirare da vicino. Venerdì 30 ottobre, alle 21.30, le porte del Csq (Centro stampa quotidiani) di Erbusco si apriranno per una visita guidata esclusiva, in compagnia del direttore del GdB, Giorgio Bardaglio. Un viaggio dietro le quinte di uno dei poli tipografici tecnologicamente più avanzati d’Europa, dove ogni notte vengono stampate le copie del nostro quotidiano e di numerose altre testate nazionali e internazionali.
Sarà l’occasione per scoprire da vicino le diverse fasi della stampa, conoscere il lavoro che si nasconde dietro ogni copia e lasciarsi sorprendere da un mondo che unisce alta tecnologia e tradizione. Un’esperienza speciale, pensata per chi ogni giorno sceglie di leggere il Giornale di Brescia e vuole scoprire come arriva tra le sue mani.
I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare basta cliccare su questo link e compilare il modulo di registrazione, indicando nome, cognome (o ragione sociale) e codice abbonato. Quest’ultimo è il numero stampato sul giornale sopra l’intestazione oppure sulla lettera di avviso di scadenza, sopra il nome. L’appuntamento è al Csq, in via dell’Industria 52 a Erbusco.