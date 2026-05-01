Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Il cardinale Tagle a Brescia per incontrare la comunità filippina

In occasione dell’ultimo conclave fu tra i papabili. Al chiostro di San Giovanni ha prima celebrato la messa e poi pranzato con 350 fedeli
Anna Colonghi
Il cardinale Tagle in visita a Brescia
Fotogallery
6 foto
Il cardinale Tagle in visita a Brescia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Luis Antonio TaglecardinalemessavisitaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...