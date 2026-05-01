Il cardinale Tagle a Brescia per incontrare la comunità filippina
In occasione dell’ultimo conclave fu tra i papabili. Al chiostro di San Giovanni ha prima celebrato la messa e poi pranzato con 350 fedeli
Anna Colonghi
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Il cardinale Tagle in visita a Brescia
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