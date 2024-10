Violenza sessuale su bimba: «Il centro d’accoglienza a Collio va chiuso»

Presidio della Lega questa mattina in piazza Santa Barbara a San Colombano di Collio, a pochi metri dal centro d’accoglienza dei migranti dove poche settimane fa una bambina di 10 anni ospite della struttura è stata violentata da un altro ospite dell'albergo Al Cacciatore, dal 2015 trasformato in un centro accoglienza.

Ad aprire la conferenza stampa la segreteria provinciale della Lega, Roberta Sisti. Ma è stata la deputata bresciana, Simona Bordonali, che ha rimarcato con forza la gravità dell'episodio e che chiederà «la chiusura di questo centro».

Il sindaco Mirella Zanini, affiancata anche dall’ex deputato Matteo Micheli e dall’ex parlamentare europeo Oscar Lancini, ha detto che «ci vuole sicurezza per gli ospiti del centro, ma anche per i residenti che da qualche anno hanno paura a uscire la sera. Non è accettabile».

Infine, il consigliere regionale, Floriano Massardi, ha parlato di una situazione vergognosa, inaccettabile facendo riferimento anche alla sentenza del Tribunale di Roma sui migranti ospiti nel centro in Albania e soprattutto al caso Open Arms che coinvolge il vicepremier Matteo Salvini.