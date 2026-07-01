Violenza sessuale, l’ex parroco di San Paolo condannato a cinque anni

Don Ciro Panigara era accusato di violenza sessuale a danno di sette ragazzini tra gli 11 e i 13 anni che frequentavano, in due distinte fasi della sua carriera sacerdotale, le parrocchie di Adro e San Paolo

Pierpaolo Prati Giornalista 01 luglio 2026 2 ' di lettura

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