Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Italia e Estero

«Violenza politica e terrorismo non coincidono: servono prove concrete»

Il fermo di Youssef Siher apre interrogativi sui confini tra dissenso politico e responsabilità penale. A chiarire gli aspetti giuridici della vicenda, ancora al vaglio della magistratura, è l’avvocato Andrea Cavaliere
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Andrea Cavaliere
Andrea Cavaliere

Il fermo di Youssef Siher, il trentenne cresciuto nel Bresciano e ritenuto dagli inquirenti uno dei promotori del Movimento 17 ottobre, apre interrogativi sui confini tra dissenso politico e responsabilità penale. Le accuse comprendono istigazione a delinquere, terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni. A chiarire gli aspetti giuridici della vicenda, ancora al vaglio della magistratura, è l’avvocato Andrea Cavaliere.

Avvocato Andrea Cavaliere, qual è il confine tra una posizione politica radicale e l’istigazione a delinquere?

Il dissenso, anche radicale, non è reato in sé. Per l’istigazione occorre un invito pubblico a commettere reati, concretamente idoneo a suscitarne la commissione. Anche l’apologia può essere punibile, ma non come semplice approvazione: deve creare un concreto pericolo di altri delitti. Le accuse restano ipotesi da dimostrare.

Che cosa va cercato nei post, nelle chat e nei messaggi?

Vanno valutati contenuto, contesto, destinatari e diffusione. Non bastano etichette come «estremista» o «violento»: occorre dimostrare la concreta capacità istigatrice delle parole. Non sono indispensabili istruzioni operative. Condividere un post o amministrare una chat non comporta automaticamente responsabilità penale.

Quali presupposti richiede l’aggravante terroristica? Basta incitare alla violenza contro le istituzioni?

No. Violenza politica e terrorismo non coincidono. Occorre dimostrare che l’istigazione o l’apologia riguardino delitti di terrorismo: condotte che, per natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale e mirano a intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici ad agire o non agire, oppure destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali. Per l’associazione, poi, occorre provare un’organizzazione concretamente idonea ad attuare il programma violento: non bastano affinità ideologiche.

Che cosa punisce il nuovo decreto sicurezza e come si rapporta a devastazione, danneggiamento e resistenza?

Punisce la violenza di gruppi organizzati di almeno cinque persone durante le manifestazioni, con pene più severe per chi organizza, promuove o istiga. La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» impone di verificare, caso per caso, il rapporto con devastazione, danneggiamento e resistenza. Se la contestazione riguarda solo fatti già esauriti il 17 e 18 ottobre, applicarla violerebbe l’irretroattività; senza conoscere gli atti, non possiamo escludere condotte successive. Gli strumenti per reprimere la violenza esistono già: servono prove e risposte proporzionate, non nuove norme simboliche che mettano in tensione le garanzie costituzionali. La violenza va condannata senza esitazioni, ma una democrazia si misura da come la punisce: con garanzie, mai con nuove incriminazioni applicate a ritroso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
violenza politicaterrorismoAndrea Cavaliere

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoAperte le iscrizioni alla Numerica Sales AcademyAperte le iscrizioni alla Numerica Sales Academy

Formarsi, conoscere le aziende e avvicinarsi al mondo del lavoro: torna il percorso formativo gratuito che offre ai giovani concrete opportunità di inserimento nelle aziende del territorio

Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Approfitta della promo e abbonati per un anno a soli 0,80€ a copia

SCOPRI DI PIÙ