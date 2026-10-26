«Violenza politica e terrorismo non coincidono: servono prove concrete»

Il fermo di Youssef Siher, il trentenne cresciuto nel Bresciano e ritenuto dagli inquirenti uno dei promotori del Movimento 17 ottobre, apre interrogativi sui confini tra dissenso politico e responsabilità penale. Le accuse comprendono istigazione a delinquere, terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni. A chiarire gli aspetti giuridici della vicenda, ancora al vaglio della magistratura, è l’avvocato Andrea Cavaliere.
Avvocato Andrea Cavaliere, qual è il confine tra una posizione politica radicale e l’istigazione a delinquere?
Il dissenso, anche radicale, non è reato in sé. Per l’istigazione occorre un invito pubblico a commettere reati, concretamente idoneo a suscitarne la commissione. Anche l’apologia può essere punibile, ma non come semplice approvazione: deve creare un concreto pericolo di altri delitti. Le accuse restano ipotesi da dimostrare.
Che cosa va cercato nei post, nelle chat e nei messaggi?
Vanno valutati contenuto, contesto, destinatari e diffusione. Non bastano etichette come «estremista» o «violento»: occorre dimostrare la concreta capacità istigatrice delle parole. Non sono indispensabili istruzioni operative. Condividere un post o amministrare una chat non comporta automaticamente responsabilità penale.
Quali presupposti richiede l’aggravante terroristica? Basta incitare alla violenza contro le istituzioni?
No. Violenza politica e terrorismo non coincidono. Occorre dimostrare che l’istigazione o l’apologia riguardino delitti di terrorismo: condotte che, per natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale e mirano a intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici ad agire o non agire, oppure destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali. Per l’associazione, poi, occorre provare un’organizzazione concretamente idonea ad attuare il programma violento: non bastano affinità ideologiche.
Che cosa punisce il nuovo decreto sicurezza e come si rapporta a devastazione, danneggiamento e resistenza?
Punisce la violenza di gruppi organizzati di almeno cinque persone durante le manifestazioni, con pene più severe per chi organizza, promuove o istiga. La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» impone di verificare, caso per caso, il rapporto con devastazione, danneggiamento e resistenza. Se la contestazione riguarda solo fatti già esauriti il 17 e 18 ottobre, applicarla violerebbe l’irretroattività; senza conoscere gli atti, non possiamo escludere condotte successive. Gli strumenti per reprimere la violenza esistono già: servono prove e risposte proporzionate, non nuove norme simboliche che mettano in tensione le garanzie costituzionali. La violenza va condannata senza esitazioni, ma una democrazia si misura da come la punisce: con garanzie, mai con nuove incriminazioni applicate a ritroso.