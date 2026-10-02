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Vinili e cd, in piazza Tebaldo Brusato torna la Fiera del disco

La manifestazione riunirà espositori provenienti dalla provincia e da tutta Italia, insieme ad alcuni storici negozi bresciani
Un'edizione passata della Fiera del disco
Un'edizione passata della Fiera del disco

La Fiera del disco torna anche quest’anno in piazza Tebaldo Brusato: sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 19, il tradizionale appuntamento per gli appassionati di vinili, cd e collezionismo colorerà il centro storico di Brescia.

I protagonisti

Organizzata dall’associazione Vinile Vintage con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Brescia, la manifestazione riunirà espositori provenienti dalla provincia e da tutta Italia, insieme a storici negozi bresciani come Pinto, Kandisky e Pick Up Records.

Negli stand si potranno trovare vinili, cd, dvd, fumetti, fotografie, poster, riviste, cartoline, figurine, libri, memorabilia e oggetti di modernariato. Ampio spazio anche al vintage originale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, con abbigliamento, accessori, pelletteria, design e antiquariato. Ad accompagnare le due giornate non mancherà la musica revival.

Tutti i principali generi musicali saranno rappresentati, dal rock al pop, dal progressive al punk, dal jazz al blues fino alla disco. Tornerà inoltre l’angolo dei fan club dedicato a Beatles e Rolling Stones, con rarità, memorabilia e una mostra di chitarre legate ai grandi protagonisti del rock.

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