Vinili e cd, in piazza Tebaldo Brusato torna la Fiera del disco

La Fiera del disco torna anche quest’anno in piazza Tebaldo Brusato: sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 19, il tradizionale appuntamento per gli appassionati di vinili, cd e collezionismo colorerà il centro storico di Brescia.
I protagonisti
Organizzata dall’associazione Vinile Vintage con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Brescia, la manifestazione riunirà espositori provenienti dalla provincia e da tutta Italia, insieme a storici negozi bresciani come Pinto, Kandisky e Pick Up Records.
Negli stand si potranno trovare vinili, cd, dvd, fumetti, fotografie, poster, riviste, cartoline, figurine, libri, memorabilia e oggetti di modernariato. Ampio spazio anche al vintage originale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, con abbigliamento, accessori, pelletteria, design e antiquariato. Ad accompagnare le due giornate non mancherà la musica revival.
Tutti i principali generi musicali saranno rappresentati, dal rock al pop, dal progressive al punk, dal jazz al blues fino alla disco. Tornerà inoltre l’angolo dei fan club dedicato a Beatles e Rolling Stones, con rarità, memorabilia e una mostra di chitarre legate ai grandi protagonisti del rock.