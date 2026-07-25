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Villanuova, trovato il cadavere di un uomo lungo il Chiese

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di Fabio Beretta, l'anziano di Vobarno che mancava da casa da giorni
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Sul posto anche il Soccorso alpino - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Sul posto anche il Soccorso alpino - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it

È stato ritrovato lungo il fiume Chiese a Villanuova sul Clisi il corpo di un uomo. Stando alle prime informazioni si tratterebbe dell'anziano di Vobarno che mancava da casa da giorni, Fabio Beretta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, soccorso Alpino della Valsabbia, personale del 118 e carabinieri di Salò.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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cadaverefiume ChieseVillanuova sul Clisi
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