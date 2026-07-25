È stato ritrovato lungo il fiume Chiese a Villanuova sul Clisi il corpo di un uomo. Stando alle prime informazioni si tratterebbe dell'anziano di Vobarno che mancava da casa da giorni, Fabio Beretta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, soccorso Alpino della Valsabbia, personale del 118 e carabinieri di Salò.
Villanuova, trovato il cadavere di un uomo lungo il Chiese
Stando alle prime informazioni si tratterebbe di Fabio Beretta, l'anziano di Vobarno che mancava da casa da giorni
Sul posto anche il Soccorso alpino - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
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