Da Marcheno a Canale 5: il video degli auguri di Gerry Scotti a Innocenza

Un po’ di Valtrompia sulla tv nazionale, e per Innocenza Vivenzi il centoduesimo compleanno è ancora più speciale: a fare gli auguri alla decana di Marcheno, infatti, ieri sera ci ha pensato anche Gerry Scotti. Durante il programma de «La ruota della fortuna», infatti, il conduttore ha salutato la «Centa», come tutti la conoscono in famiglia e in paese.
Gli auguri in tv
«Mi dicono che il 16 ottobre vicino a Brescia, a Marcheno, una signora, nonna Innocenza, ha compiuto 102 anni e ci guarda tutte le sere. Signora Innocenza, un bacio da tutti quanti!», ha letto Scotti tra gli applausi del pubblico. Il conduttore si è poi scusato per il ritardo, «il 16 è già passato, forse la lettera era arrivata ma si è persa nel casino e me l’hanno data stasera».
A casa della figlia Ornella, con cui Innocenza vive, l’emozione è stata tantissima. «Il telefono ha iniziato subito a squillare – ha raccontato –, tutti volevano congratularsi con lei, che era emozionatissima. Le abbiamo fatto una sorpresa, arrivando a Mediaset grazie ad una nostra conoscenza che aveva contatti con dei giornalisti. Mia mamma era davvero contenta: non si perde neanche una puntata della trasmissione, è una fedelissima. Le piace rispondere ai tabelloni e provare ad indovinare le frasi del programma». A 102 anni, infatti, Innocenza è ancora un’appassionata di parole crociate. «Ora devo trovarle in edicola il libro de “La ruota della fortuna” – ha concluso Ornella – così può continuare a tenersi in allenamento».