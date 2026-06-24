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Traffico in tilt in viale Sant’Eufemia per il ribaltamento di un’auto

L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8.30. Il conducente della vettura, un giovane di 25 anni, è stato trasportato in codice giallo in ospedale
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

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Traffico in tilt a sant'Eufemia

Viale Sant'Eufemia in tilt nel traffico per la rimozione e il recupero di un'auto che si è ribaltata in mattinata. Sul posto sono arrivate pattuglie della Polizia Locale e una squadra dei Vigili del fuoco. I disagi risalgono dal mattino alle 8.30 quando si è registrato l'incidente con il ribaltamento dell'auto. Leggermente ferito il conducente, un ragazzo di 25 anni. Per lui il trasporto in ospedale in codice giallo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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