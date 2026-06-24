Viale Sant'Eufemia in tilt nel traffico per la rimozione e il recupero di un'auto che si è ribaltata in mattinata. Sul posto sono arrivate pattuglie della Polizia Locale e una squadra dei Vigili del fuoco. I disagi risalgono dal mattino alle 8.30 quando si è registrato l'incidente con il ribaltamento dell'auto. Leggermente ferito il conducente, un ragazzo di 25 anni. Per lui il trasporto in ospedale in codice giallo.
Traffico in tilt in viale Sant’Eufemia per il ribaltamento di un’auto
L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8.30. Il conducente della vettura, un giovane di 25 anni, è stato trasportato in codice giallo in ospedale
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Traffico in tilt a sant'Eufemia
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