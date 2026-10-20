Viabilità a Rovato, via libera della Provincia alla nuova rotatoria

Novità in vista per la viabilità nell’estremo quadrante orientale del territorio comunale di Rovato. Dalla Provincia di Brescia arriva il primo via libera alla rotatoria tra la strada provinciale 16 e via Campanella, nell’area agricola compresa tra le frazioni (in particolare quella di Duomo) e le strade di collegamento con infrastrutture viarie particolarmente trafficate, a partire dal reticolo di svincoli e intersezioni che portano in direzione di BreBeMi.
La scelta
Spiega la sindaca Valentina Bergo: «A seguito delle interlocuzioni avviate con la Provincia di Brescia, abbiamo portato all’attenzione dell’ente una necessità concreta e importante per il nostro territorio: la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la Sp16 e via Campanella. È un’infrastruttura attesa da anni, fondamentale per migliorare la viabilità e, soprattutto, garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno percorre questo tratto di strada». Nello specifico il Broletto ha inserito nell’aggiornamento al Dup la realizzazione della rotatoria, prevista per il 2028. «Da sindaca – aggiunge Bergo – sono davvero orgogliosa di questo risultato perché amministrare significa ascoltare, confrontarsi con le istituzioni e lavorare con determinazione per dare risposte concrete alla propria comunità. Ora continueremo a seguire ogni passaggio affinché questa infrastruttura, tanto attesa e necessaria, diventi finalmente realtà, perché la sicurezza dei nostri cittadini viene prima di tutto».
La zona di via Campanella è stata al centro, negli ultimi anni, di diversi incidenti stradali gravissimi. Da qui le richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti per evitare che il traffico anche pesante aumentato di intensità in tutto il versante sud della capitale della Franciacorta potesse rendere complicata la vita e le attività quotidiane dei residenti. Ora il primo passo concreto per dare risposte alle frazioni, ormai abitate da circa un terzo della popolazione.