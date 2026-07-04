Via Mantova, non una rissa ma un’aggressione: indagini in corso

Restano ancora molti dettagli da stabilirsi sull’aggressione subita questa notte in via Mantova da un uomo da parte di altre due persone. La Questura di Brescia che indaga sulla vicenda definisce l’accaduto come una vera e propria aggressione e non una rissa subita da un uomo che si è visto colpire al volto e al torace da una lama. Questi a sua volta avrebbe reagito, estraendo un coltello e ferendo i suoi aggressori. Tutti sono finiti in ospedale con ferite ritenute non gravi e presto verranno dimessi, ma non prima che gli agenti della Squadra Mobile definiscano meglio i contorni dell’accaduto.
Quello che è certo è che non si è trattato di una lite degenerata, ma dell’aggressione deliberata da parte di alcuni stranieri a danno di un cittadino albanese. Sul posto sono rimaste evidenti le tracce dei fermenti, mentre per ora i nomi sono stati segnalati alla magistratura.