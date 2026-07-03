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Rissa in via Mantova a Brescia: spunta un coltello, c’è un ferito grave

Una lite scoppiata all’esterno di un bar ha portato al ferimento di tre uomini di nazionalità albanese: uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

La rissa in via Mantova
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La rissa in via Mantova

Una lite degenerata nel sangue, del quale si scorgono ancora le tracce sull’asfalto e su un muretto. I protagonisti sono tre uomini di nazionalità albanese, rimasti feriti dopo un diverbio in via Mantova a Brescia, poco prima della mezzanotte.

La rissa

I contorni dell’episodio sono ancora da verificare. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che indaga su quanto è accaduto, i tre si trovavano all’esterno di un bar quando è scoppiata la rissa.

A un certo punto è spuntato un coltello (o più di uno, anche questo è da chiarire), e tutti e tre hanno riportato delle ferite. Uno, il più grave, è stato trasportato all’ospedale Civile in codice rosso. Gli altri due in codice giallo.

Le indagini

Gli agenti, come detto, indagano sulla dinamica. Va ricostruito cosa sia accaduto, chi abbia estratto per primo l’arma e quali azioni ne siano scaturite. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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