Via libera al nuovo Pgt di Nave, la minoranza lascia l’aula

È successo dopo che la loro richiesta di rinvio è stata respinta. Il Consiglio comunale ha quindi adottato la variante con i soli voti della maggioranza di «Progetto Nave viva»

Barbara Fenotti 07 novembre 2026 2 ' di lettura

Il Municipio di Nave Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti variante Pgtaree verdiFare NaveNave Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...