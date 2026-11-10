Vestone, paura per una ragazza investita sulla Provinciale

Una ragazza di 18 anni è stata investita da un'automobile poco dopo le 18 di questa sera a Vestone, lungo via IV Novembre, il tratto della Provinciale 237 del Caffaro che attraversa il centro abitato. L'incidente è avvenuto all'altezza del negozio Piccardi, dal quale la giovane, residente a Vestone, era appena uscita. Stava attraversando la strada quando è stata urtata da una Renault condotta da un uomo residente nell'alta Valle Sabbia. Immediata la richiesta di soccorso, con l'intervento dei volontari dell'ambulanza di Vestone e dell'auto infermierizzata della Valle Sabbia.
Le condizioni
Le condizioni della ragazza, inizialmente valutate in codice rosso, si sono fortunatamente rivelate meno gravi di quanto temuto. Il codice è stato infatti declassato a giallo e la giovane è stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Resta in particolare da chiarire se la diciottenne stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure nelle loro immediate vicinanze.
L'incidente, avvenuto in un orario di intenso traffico, ha provocato rallentamenti e code lungo la Provinciale. La circolazione è stata regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.