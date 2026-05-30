Vestone, gli interventi sulla viabilità mettono sottosopra il paese

Tempo di grandi interventi sulla viabilità a Vestone. Il cantiere più evidente è quello che da qualche tempo sta interessando la ex Statale 237 del Caffaro , laddove oltrepassa l’innesto nel fiume Chiese del torrente Degnone. Ma non è l’unico. Il tutto per rendere più sicuro percorrere le strade principali e quelle secondarie, in auto, ma anche a piedi. La sistemazione del ponte sul Degnone è un’opera strategica , promossa dal settore Strade della Provincia , che prevede un importante intervento di consolidamento strutturale e messa in sicurezza dell'attraversamento e che comporta un investimento complessivo vicino al mezzo milione di euro. Un intervento considerato fondamentale per garantire la sicurezza dell'infrastruttura nel lungo periodo.

Secondo il cronoprogramma, la consegna dei lavori è prevista entro la fine di novembre . Quel cantiere obbliga però soprattutto i residenti a fare i conti con le modifiche alla circolazione e con gli inevitabili rallentamenti. È stato infatti chiuso l’accesso principale al paese da via Macina e l’alternativa prevede l’utilizzo della via Generale Pialorsi e poi via Bettinzoli , entrambe a senso unico, per poter arrivare nella piazza antistante il municipio.

Il cantiere provinciale è però solo uno dei numerosi lavori che in questo periodo interessano il territorio comunale. A Mocenigo, ad esempio, è in corso il rifacimento delle reti dell'acquedotto e della fognatura. Intervento che ha richiesto la chiusura temporanea del tratto di strada compreso tra il campo sportivo e l'innesto con la provinciale per Pertica Bassa. Situazione che andrà avanti ancora alcune settimane, gestita in accordo con le attività produttive della zona, consentendo finestre di apertura per agevolare le consegne e limitare così disagi alle aziende, che non hanno alternative per essere raggiunte dai mezzi pesanti.

Sempre sul fronte delle opere comunali, sono in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi. L'intervento riguarda il lato che ospita alcune attività commerciali, dove è stata prevista la posa di una nuova pavimentazione con l'obiettivo di migliorare decoro e fruibilità di uno degli spazi più frequentati del paese. In futuro altri miglioramenti della viabilità vestonese interesseranno maggiormente la frazione di Nozza, con tre progetti posti all’attenzione degli enti sovracomunali che, se realizzati, si spera possano riuscire a limitare i frequenti ingorghi di traffico in quello snodo cruciale per tutta la Valsabbia.