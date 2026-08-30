Il vento ha strappato la «coperta» che tiene al sicuro il Presena

Come se il caldo di questa estate non fosse già abbastanza, nei giorni scorsi il forte vento in quota ha strappato e spostato una parte consistente dei teli geotessili posati sul ghiacciaio Presena a giugno per rallentare la fusione estiva. Il risultato è che, proprio negli ultimi e caldissimi giorni di agosto, ampie porzioni di ghiaccio sono rimaste nuovamente esposte all’irraggiamento solare.
La speciale «coperta» viene stesa ogni anno all’inizio dell’estate e dal 2008 è uno degli interventi simbolo per contenere la perdita di neve e ghiaccio. Ma quest’anno l’incidente arriva in una stagione particolarmente difficile per tutto l’arco alpino, già provato da temperature eccezionali e da una scarsa stagione invernale di accumulo nevoso.
Sull’Adamello, secondo i dati diffusi nelle scorse settimane, tra il 2023 e il 2025 il ghiacciaio del Mandrone ha perso in media 88 metri di fronte ogni anno, mentre nell’inverno 2025-2026 l’accumulo nevoso è risultato tra i peggiori. Più in generale, sulle Alpi la superficie glaciale si è ridotta del 39% dal 2000 al 2026, mostrando segnali preoccupanti.
Il vento forte ha quindi aggiunto un nuovo problema a un quadro già fragile: senza i teli, anche pochi giorni di sole intenso possono accelerare la fusione, in un’estate in cui lo zero termico è oltre quota 4.000 metri.