Tra venerdì e domenica a Magasa torna il rito dei Sacri Tridui

Simone Bottura
L’antica pratica devozionale per la commemorazione dei defunti si terrà nel fine settimana quando verranno accese le 365 candele della macchina del Triduo
Nel fine settimana tornano i Sacri Tridui a Magasa - © www.giornaledibrescia.it
AA

Si rinnova a Magasa il rito settecentesco dei Sacri Tridui. L’antica pratica devozionale per la commemorazione dei defunti sarà celebrata nel fine settimana, quando, durante le messe delle 17, verranno accese le 365 candele della spettacolare e imponente macchina del Triduo: una vera e propria opera d’arte, unica nel suo genere per epoca e maestosità, composta da una trentina di pannelli lignei dipinti e decorati.

Sulla Macchina le candele vengono accese una alla volta, una per ogni giorno dell’anno, dando vita a un effetto scenografico di grande suggestione.

La storia

L’usanza risale al 1774 ed è organizzata dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, approvata dalla Curia vescovile di Trento il 29 dicembre 1837. Nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 gennaio, il programma prevede: alle 9.30 confessioni; alle 10.30 lodi mattutine e santa messa.

Alle 15.30 esposizione del Santissimo, adorazione personale silenziosa e confessioni; alle 17 messa con sermone e benedizione eucaristica (il sabato messa cantata pro defunctis). Domenica 25, alle 15, è in programma la comunione agli anziani nelle abitazioni. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario