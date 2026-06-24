Con la vela sul Garda per affrontare il mare della vita senza paure

Giovani milanesi con fragilità sono stati a Desenzano per partecipare al progetto «Svelare senza barriere» grazie al Gruppo nautico Dielleffe e all’Unione Volontari per l’Infanzia e l’Adolescenza (Uvi)

Alice Scalfi 24 giugno 2026 2 ' di lettura

Le persone che hanno partecipato al progetto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti barche a velainclusionefragilitàdisabilitàDesenzano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...