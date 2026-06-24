Con la vela sul Garda per affrontare il mare della vita senza paure

Il vento che gonfia le vele, il lago da attraversare, una cima da annodare insieme e una rotta da seguire. Per venti ragazzi e ragazze degli Istituti Stelline, Martinitt e Pio Albergo Trivulzio di Milano, i giorni trascorsi a Desenzano sono stati molto più di una semplice vacanza: un’esperienza di crescita, autonomia e inclusione vissuta tra il Garda e il Gruppo nautico Dielleffe, dove si è appena conclusa una nuova tappa del progetto «Svelare senza barriere».
Sinergie
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Unione Volontari per l’Infanzia e l’Adolescenza (Uvi), nasce dalla convinzione che la vela possa diventare uno straordinario strumento educativo. Ideato nel 2008 dal sodalizio desenzanese, il progetto coinvolge ogni anno persone con fragilità fisiche, psichiche e sociali, trasformando il lago in uno spazio di incontro, condivisione e crescita.
Per tre giorni i giovani ospiti hanno alternato le uscite in barca a vela alla scoperta del territorio gardesano. Hanno imparato a collaborare a bordo, a fidarsi dell’equipaggio e ad affrontare insieme le difficoltà della navigazione, ma hanno anche visitato la Villa Romana di Desenzano e l’Officina delle Erbe del Garda, avvicinandosi ai temi della cultura, dell’ambiente e della sostenibilità.
Valori condivisi
«Inclusione, sicurezza, cultura, rispetto dell’ambiente e costruzione di relazioni autentiche sono stati i pilastri di queste tre giornate - sottolinea il presidente del Gruppo nautico Dielleffe, Gianluigi Zeni -. Ancora una volta la vela ha dimostrato di essere molto più di uno sport: è uno straordinario strumento di crescita, integrazione e speranza. La gioia negli occhi dei ragazzi ripaga ogni sforzo e ci spinge a continuare su questa strada».
L’acqua è diventata una metafora di crescita. «Questi tre giorni non li dimenticherò più - racconta la presidente di Uvi Anna Gasparini -. Per giovani che stanno cercando la propria guida, il proprio timone, è un’esperienza che aiuta a capire come issare le vele e affrontare il mare della vita con meno paure. Nel Gruppo nautico Dielleffe abbiamo trovato il partner ideale per trasformare questo sogno in realtà».
Avanti tutta
Archiviata l’esperienza con i giovani milanesi, il Gruppo Nautico Dielleffe riprenderà i consueti appuntamenti settimanali di «Svelare senza barriere» con le realtà del territorio.
Lo sguardo è già rivolto al principale appuntamento della stagione: dal 26 al 29 agosto Desenzano ospiterà il XVII Campionato interprovinciale per velisti con disabilità - IX Challenge Luigina e II Memorial Cino Anelli, tradizionale manifestazione che rappresenta il momento culminante del progetto.