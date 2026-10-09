Vaticano, Re non è più decano del Collegio cardinalizio: al suo posto Tagle

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia del cardinale Giovanni Battista Re dal ruolo di Decano del Collegio cardinalizio, il porporato camuno diventa così decano emerito. Il Pontefice ha inoltre approvato l’elezione, fatta dai cardinali dell’Ordine dei vescovi, del nuovo decano del collegio cardinalizio: l’incarico sarà da oggi ricoperto dal cardinale Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.
La scelta
Il cardinale Re ha compiuto 92 anni lo scorso 30 gennaio. Era diventato decano il 18 gennaio 2020 e papa Francesco lo aveva confermato il 7 gennaio 2025, nonostante nei mesi precedenti il porporato avesse espresso il desiderio di ritirarsi. Ma Bergoglio, già molto malato, lo riteneva giustamente una figura fondamentale nelle gestione di quel Conclave che il pontefice argentino sentiva come imminente.
Commentando la nomina, il cardinale Re (tra i più stretti e fondamentali collaboratori di Giovanni Paolo II, amico personale di Benedetto XVI) aveva detto che si trattava di poca cosa, un ruolo quasi solo simbolico.
Ovviamente non è così, l’understatement tipicamente bresciano (e vaticano) del porporato non deve trarre in inganno. Il decano (oltre al ruolo di rappresentanza del collegio dei successori degli apostoli) è colui che deve convocare il conclave dopo la morte del Papa. Come ha fatto il cardinale Re, oltre a mille altre occasioni nelle quali ha dimostrato la sua intelligente capacità diplomatica (e non solo) nel gestire questioni anche particolarmente delicate.