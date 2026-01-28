In Valsabbia riflettori puntati su giovani e microcriminalità

Ha avuto luogo oggi, nella sede della Comunità Montana di Valle Sabbia, a Nozza di Vestone, una nuova seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Brescia, Andrea Polichetti. La sesta tappa del percorso avviato dalla Prefettura per ascoltare i territori e raccogliere criticità e proposte in materia di sicurezza. Presenti all’incontro, tra gli altri, il questore Paolo Sartori, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e Polizia Provinciale, oltre ai rappresentanti di Ats Brescia, Areu 118 e al consigliere provinciale Daniele Mannatrizio.

Tema centrale dell’incontro è stato il disagio giovanile, indicato da più parti come priorità emergente. Ats ha illustrato una serie di progetti mirati a sostenere le famiglie e a intercettare situazioni a rischio, creando una rete di supporto capillare sul territorio. Accanto a questo, è stata evidenziata la necessità di rafforzare la comunicazione tra Comuni e Forze di Polizia, potenziare la Locale e migliorare i controlli nei locali pubblici.

Nel corso della riunione sono intervenuti i sindaci dei Comuni più grandi, come Gavardo, Vobarno, Prevalle e Villanuova sul Clisi, oltre a rappresentanti di realtà più piccole come Bagolino e Roè Volciano. Hanno espresso apprezzamento per l’incontro, sottolineando come la microcriminalità - furti, spaccio, vandalismi - pur non riconducibile alla criminalità organizzata, incida sulla qualità della vita e sulla percezione di insicurezza.

È stata richiesta un’azione integrata, che affianchi alla repressione una forte componente di prevenzione e coinvolgimento delle realtà locali. Alcuni Comuni, come Villanuova e Gavardo, hanno già adottato regolamenti di Polizia urbana con l’introduzione del Daspo urbano per contrastare il degrado.

Il presidente della Comunità Montana, Giovanmaria Flocchini, ha rimarcato l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni, forze dell’ordine ed enti sanitari per affrontare anche altri fenomeni emergenti, come tossicodipendenza, ludopatie e alcolismo, che pur in forme diverse toccano anche la Vallsabbia. Ha inoltre evidenziato come, sebbene le problematiche siano più evidenti nei comuni più popolosi, ogni comunità presenta specificità da monitorare con attenzione. Il prefetto ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro costante impegno sul territorio e ha ribadito l’importanza di preservare la coesione che caratterizza la Valsabbia.