Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

In Valsabbia riflettori puntati su giovani e microcriminalità

Ubaldo Vallini
A Vestone si è svolto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
Loading video...
Valle Sabbia: serve più sicurezza
AA

Ha avuto luogo oggi, nella sede della Comunità Montana di Valle Sabbia, a Nozza di Vestone, una nuova seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Brescia, Andrea Polichetti. La sesta tappa del percorso avviato dalla Prefettura per ascoltare i territori e raccogliere criticità e proposte in materia di sicurezza. Presenti all’incontro, tra gli altri, il questore Paolo Sartori, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e Polizia Provinciale, oltre ai rappresentanti di Ats Brescia, Areu 118 e al consigliere provinciale Daniele Mannatrizio.

Tema centrale dell’incontro è stato il disagio giovanile, indicato da più parti come priorità emergente. Ats ha illustrato una serie di progetti mirati a sostenere le famiglie e a intercettare situazioni a rischio, creando una rete di supporto capillare sul territorio. Accanto a questo, è stata evidenziata la necessità di rafforzare la comunicazione tra Comuni e Forze di Polizia, potenziare la Locale e migliorare i controlli nei locali pubblici.

Nel corso della riunione sono intervenuti i sindaci dei Comuni più grandi, come Gavardo, Vobarno, Prevalle e Villanuova sul Clisi, oltre a rappresentanti di realtà più piccole come Bagolino e Roè Volciano. Hanno espresso apprezzamento per l’incontro, sottolineando come la microcriminalità - furti, spaccio, vandalismi - pur non riconducibile alla criminalità organizzata, incida sulla qualità della vita e sulla percezione di insicurezza.

È stata richiesta un’azione integrata, che affianchi alla repressione una forte componente di prevenzione e coinvolgimento delle realtà locali. Alcuni Comuni, come Villanuova e Gavardo, hanno già adottato regolamenti di Polizia urbana con l’introduzione del Daspo urbano per contrastare il degrado.

Il presidente della Comunità Montana, Giovanmaria Flocchini, ha rimarcato l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni, forze dell’ordine ed enti sanitari per affrontare anche altri fenomeni emergenti, come tossicodipendenza, ludopatie e alcolismo, che pur in forme diverse toccano anche la Vallsabbia. Ha inoltre evidenziato come, sebbene le problematiche siano più evidenti nei comuni più popolosi, ogni comunità presenta specificità da monitorare con attenzione. Il prefetto ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro costante impegno sul territorio e ha ribadito l’importanza di preservare la coesione che caratterizza la Valsabbia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
disagio giovanilesicurezzaValsabbia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario