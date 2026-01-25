Il prefetto: «Rimpinguare gli organici della Polizia locale»

«Quando si organizzano i servizi interforze, coordinati dal questore, sul territorio succede spesso, a eccezion fatta per Brescia, che la Polizia locale non riesca a mettere a disposizione grandi risorse. È necessario rimpinguare gli organici, per garantire una presenza maggiore».

A dirlo è stato il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, che, da questo punto di vista, ha una visione privilegiata della situazione della provincia, anche in quanto presidente del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica a Brescia. Comitato che diventa anche itinerante, quando si sposta sul territorio. «Tra pochi giorni saremo a Vestone e faremo il punto sulla situazione della Valsabbia», ha aggiunto il prefetto.

Come ha già avuto modo di dire in occasione della premiazione dei trentasei agenti di diversi Comuni lombardi avvenuta in Loggia, Polichetti auspica che nella riforma delle Polizie locali (in discussione in Parlamento) vengano snellite le procedure per l’assunzione del personale. Perché spesso i Comuni più piccoli non possono assumere dipendenti a causa dei vincoli di bilancio».

Dunque per il prefetto le risorse andrebbero investite proprio per implementare gli organici, anche e soprattutto nei centri più piccoli, spesso sprovvisti di personale.