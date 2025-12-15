Giornale di Brescia
Valle Sabbia e Alto Garda: accordo da 1,3 milioni per lo sviluppo locale

Firmata l’intesa tra Regione e Comunità montana: fondi per servizi, energia rinnovabile, turismo e riuso di immobili pubblici
Una veduta di Ono Degno, frazione di Pertica Bassa © www.giornaledibrescia.it
Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Sabbia hanno firmato un accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale «Comunità sostenibili: supporto allo sviluppo ambientale e ai servizi di prossimità in Valle Sabbia e Alto Garda». A darne notizia è l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

L’investimento complessivo ammonta a 1,3 milioni di euro, di cui 1,02 milioni finanziati dalla Regione. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle comunità montane e rurali, favorendo nuovi servizi, opportunità economiche e interventi di sostenibilità ambientale.

Contro lo spopolamento

La strategia punta in particolare sulla riqualificazione del patrimonio pubblico. «Mettere a disposizione spazi per nuove imprese legate al turismo e alle filiere produttive minori – spiega Sertori – significa contrastare lo spopolamento e rafforzare la coesione sociale».

Gli immobili recuperati potranno ospitare anche servizi di prossimità per i cittadini. Prevista inoltre l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi climatici regionali, con risorse che saranno reinvestite a favore delle comunità locali.

Cinque interventi

La strategia, con la Comunità Montana di Valle Sabbia come capofila, coinvolge i Comuni di Gargnano, Lavenone, Pertica Bassa e Sabbio Chiese, oltre alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.

Gli interventi previsti riguardano l’efficientamento energetico e la ristrutturazione di un immobile polifunzionale a Sabbio Chiese, il recupero dell’ex biglietteria del Porto di Fasano a Gardone Riviera da destinare all’accoglienza turistica e alla mobilità sostenibile, la trasformazione di un’ex scuola a Lavenone per finalità sociali, turistiche e ricreative, l’installazione di un impianto fotovoltaico in un asilo di Pertica Bassa e la riqualificazione di un edificio scolastico a Muslone che sarà adibito a bar e ristorante.

Argomenti
fondiComunità montana di Valle SabbiaAlto GardaspopolamentoGargnanoLavenonePertica BassaSabbio Chiese
