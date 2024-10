Vaccino antinfluenzale, problemi tecnici per i medici di Brescia

Non ci sarà da stupirsi lunedì mattina se alcuni medici di famiglia registreranno di aver vaccinato contro l’influenza il tal paziente su un foglio di carta, anziché sul computer. Il nuovo portale regionale gestito da Aria li sta, infatti, facendo tribolare

Le difficoltà

«Molti di noi – racconta Angelo Rossi, presidente provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) – non riescono a caricare i lotti vaccinali sulla propria posizione personale. Alcuni ce l’hanno fatta. Altri non ci hanno ancora provato». L’operazione è tecnica, ma «fondamentale per registrare, da lunedì, l’avvenuta somministrazione del vaccino».

Dalla Regione sostengono che il problema sia stato risolto. Rossi ieri mattina si è rivolto al call center: «C’è voluta un’ora prima di riuscire a parlare con qualcuno: o sono in pochi al centralino oppure stanno ricevendo tante chiamate. Nel primo pomeriggio sono stato ricontattato: mi hanno fissato un appuntamento lunedì con il personale dell’assistenza tecnica. Speriamo bene – aggiunge Rossi –. Altrimenti useremo i fogli di carta in attesa di tempi migliori. Del resto non possiamo mandare a casa i pazienti senza aver somministrato loro il vaccino richiesto».

Il vax day

La campagna antinfluenzale, ricordiamo, in questa prima fase riguarda i fragili (over 60, donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, adulti a rischio perché hanno delle malattie, personale scolastico, forze dell’ordine...). Le prenotazioni vanno eseguite sul portale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.

Ieri nelle Asst bresciane c’è stato il primo vax day. Le vaccinazioni straordinarie proseguono domenica 6 ottobre, secondo vax day (su prenotazione), nei centri indicati sul sito di Ats.

Il 4 novembre le prenotazioni verranno aperte a tutti. Ricordiamo che la somministrazione dell’antinfluenzale può avviene negli studi dei medici e dei pediatri di famiglia aderenti alla campagna; nelle farmacie (dal 14 ottobre e solo per cittadini dai 18 anni di età, già vaccinati in precedenza) e nei punti vaccinali delle Asst a partire dal 21 ottobre.