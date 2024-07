Sistema informatico dei medici in tilt: «I pazienti se la prendono con noi»

Angelo Braga, medico di base, spiega cosa succede ogni volta che c’è un blocco del sistema, e come si cerca di ovviare

Un medico di base

«Ci risiamo, disservizio generalizzato. Siss non disponibile». Angelo Braga, medico di base a Villanuova sul Clisi, non ne può più dei blocchi del sistema informatico dei medici, andato in tilt di nuovo ieri. Cosa succede ogni volta che il sistema informatico Siss si blocca? Non riusciamo a dematerializzare le ricette, a consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente, a visionare i suoi esami, a stilare piani terapeutici. Anche i certificati di malattia? Esatto, ma per quelli abbiamo