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Era uscito dal carcere da 2 mesi, pusher arrestato con 140 grammi di droga

L’uomo, un tunisino di circa 50 anni, aveva l’obbligo di firma, ma questo non gli ha impedito di continuare a spacciare cocaina ed eroina
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La cocaina e l'eroina sequestrate dalla Polizia locale
La cocaina e l'eroina sequestrate dalla Polizia locale

Dal carcere era uscito da due mesi. Il giudice aveva cambiato la misura cautelare detentiva  con l’obbligo di firma dai carabinieri. E questo, evidentemente, non lo ha fermato, visto che ieri sera gli agenti della Polizia locale di Brescia lo hanno arrestato, dopo averlo trovato in possesso di diversi dosi di droga, pronte per essere vendute. Complessivamente aveva 140 grammi tra cocaina ed eroina, a dimostrazione del fatto che questo tipo di sostanza stupefacente è tornata sul mercato.

Il fatto

Gli agenti della Locale, impegnati in un servizio sul territorio, lo hanno fermato ieri, mercoledì, vicino alla Torre della Pallata in via Pace, nel centro della città. Durante la perquisizione hanno trovato diverse dosi di cocaina, eroina e hashish. Un po’ di tutto. Poi, una volta entrati nel covo del 50enne – un’abitazione in zona viale Bornata –, hanno trovato il resto. Non solo droga, ma anche materiale per il confezionamento e soldi in contanti.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – in sella alla sua bicicletta – si muoveva tra il centro della città e il ring per vendere la droga. Anche eroina «caramellata», trattata in questo modo per essere fumata. Al di là del modo di assunzione, quest’operazione mette evidenza il fato che l’eroina è tornata prepotentemente nelle piazze e nelle vie bresciane. Questo perché c’è sempre più richiesta.

In carcere

Questa mattina, giovedì, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nuovamente il carcere per il tunisino. La stessa misura che era stata adottata a marzo, quando il 50enne era stato arrestato insieme a un’altra persona.

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