Uomo sale su un albero davanti all’ospedale Civile e ci resta per ore

Emergenza davanti alla piattaforma dell’elisoccorso dalle 21.30: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, che hanno raggiunto la persona con un cestello e l’hanno fatta scendere poco prima di mezzanotte

Roberto Manieri Giornalista 25 agosto 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 8 foto I soccorritori all'ospedale Civile Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Ospedale Civile di BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...