Uomo sale su un albero davanti all’ospedale Civile e ci resta per ore

Concitazione all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale Civile di Brescia, dove in serata una persona si è arrampicata su una pianta davanti alla piattaforma dell’elisoccorso. Non sono al momento note le motivazioni che l’hanno spinta a compiere il gesto. Sul posto sono stati fatti convergere, attorno alle 21.30, le forze di polizia e una squadra di Vigili del fuoco.
L'uomo è stato avvicinato grazie a un cestello collegato ad una scala dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a farlo scendere poco prima di mezzanotte.
La vicenda ha creato non poca curiosità, anche se come confermato dagli inquirenti, al momento non ha spiegato le motivazioni del gesto.