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Uomo sale su un albero davanti all’ospedale Civile e ci resta per ore

Emergenza davanti alla piattaforma dell’elisoccorso dalle 21.30: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, che hanno raggiunto la persona con un cestello e l’hanno fatta scendere poco prima di mezzanotte
Roberto Manieri

Roberto Manieri

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I soccorritori all'ospedale Civile

Concitazione all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale Civile di Brescia, dove in serata una persona si è arrampicata su una pianta davanti alla piattaforma dell’elisoccorso. Non sono al momento note le motivazioni che l’hanno spinta a compiere il gesto. Sul posto sono stati fatti convergere, attorno alle 21.30, le forze di polizia e una squadra di Vigili del fuoco.

L'uomo è stato avvicinato grazie a un cestello collegato ad una scala dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a farlo scendere poco prima di mezzanotte.

La vicenda ha creato non poca curiosità, anche se come confermato dagli inquirenti, al momento non ha spiegato le motivazioni del gesto.

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