Una nuova cabina di regia per il welfare pubblico di Sarezzo

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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Separata l’assistenza tradizionale dai servizi specialistici di cura e disabilità. L’obiettivo è anticipare i bisogni

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

Il 14 luglio alle 17.30 la presentazione nel Salone Vanvitelliano e l’inaugurazione in via X Giornate

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