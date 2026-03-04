Un percorso di cultura verso la primavera a Paratico

«La cultura è l’espressione più profonda dell’essere umano che ci caratterizza e distingue; il Comune di Paratico ne favorisce la diffusione» così afferma Iole Toini, assessora alla cultura del Comune di Paratico per introdurre il mese di marzo, ricco di iniziative culturali. «Siamo attivi su vari fronti nel proporre incontri e iniziative per grandi e piccini che comprendono visite a città, a musei, incontri con autori o con esperti, letture, laboratori, percorsi di facili trekking in natura, sensibilizzazione all’ambiente, allestimento mostre e concerti».

Gli appuntamenti

I progetti che partiranno – dopo la visita alla mostra Liberty a palazzo Martinengo e a palazzo Gaifami di Brescia dell’1 marzo e il primo di tre concerti della rassegna «Percorsi sonori» con il pianista Paolo Salvi – iniziano il 6 marzo alle 20.45 con un monologo teatrale dal titolo «Tre voci» con la compagnia teatrale Itala.

Per la giornata mondiale della poesia, il 21 marzo, in sala consiliare dalle 17 alle 19.30, si terrà un evento, sostenuto anche da Regione Lombardia, che vedrà vari autori di poesia conosciuti a livello nazionale, Luca Pizzolitto, Danila Di Croce, Rossella Renzi, Enrico Trebbi, esporre i propri versi e riflessioni intorno al tema «Poesia che fa civiltà, dialoghi sulla scrittura poetica»; nella stessa sede ci sarà la partecipazione con intervista di Gabrio Vitali, esperto critico e saggista. Il 22 marzo, in sala consiliare alle 17, si terrà il secondo concerto di Percorsi Sonori con il quintetto di flauti «Oxalis». La rassegna Percorsi Sonori proseguirà con un altro concerto nel mese di maggio per poi dare appuntamento a tutti gli amanti della musica classica, ed agli interpreti, per l’autunno.

La storica palazzina Oselanda, posta in un luogo privilegiato con vista lago nel Parco Segafieni, tornerà ad essere aperta all’arte ed ospiterà per il periodo primaverile ed estivo vari autori. Il calendario verrà reso noto prossimamente. Il comune di Paratico, non solo è intriso di storia ma ha fatto dell’arte una delle sue maggiori attrazioni. Solo passeggiando intorno all’Oselanda, la palazzina di stile neogotico riqualificata a fini artistici, si può ammirare l’esposizione permanente di sculture di pietra denominata «Viale dei volti», che è solo una parte delle numerose sculture derivanti dalla Rassegna Biennale d’arte e cultura della pietra arenaria di Paratico «Scolpire in piazza».