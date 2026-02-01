Il bosco dei taxodi, un’oasi in continua evoluzione

Dove il Sebino si restringe per dar vita al fiume Oglio si trova il parco dei Tassodi, un’oasi naturalistica costituita dai Taxodi, o cipressi calvi, conifere originarie dell’America settentrionale. L’area, che si estende per circa 20 mila metri quadrati sul lago, era abbandonata ed è stata riqualificata a partire dal 2014, sotto la guida del sindaco Carlo Tengattini, nel pieno rispetto del contesto ambientale; passerelle e percorsi tra piante acquatiche donano un’atmosfera unica dove la natura la fa da padrona. Infatti gli alberi d’alto fusto offrono un riparo sicuro per la nidificazione a diversi uccelli, tra cui gli aironi.

Le novità

L’Amministrazione comunale ha avviato un percorso strutturato e lungimirante di riqualificazione ambientale, in collaborazione con il parco dell’Oglio. Gli interventi hanno previsto la pulizia dell’area, la rimozione delle specie infestanti e un’attenta rinaturalizzazione dell’ecosistema, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un habitat umido di straordinario pregio. L’opera di riqualificazione ha trasformato progressivamente il bosco in una oasi naturalistica visitabile, capace di coniugare protezione ambientale e fruizione sostenibile, valorizzando sia la flora che la fauna locale.

Elemento centrale del progetto è stata la realizzazione delle passerelle in legno, inizialmente posizionate sulla terraferma, che hanno reso l’area accessibile e sicura per residenti, visitatori, turisti e gruppi scolastici, consentendo un’esperienza immersiva nel rispetto dell’ambiente. Inaugurato nel 2019, il bosco dei Taxodi di Paratico rappresenta oggi una delle oasi naturalistiche più suggestive e peculiari della Lombardia. Il percorso di valorizzazione è proseguito negli anni successivi e ha trovato un ulteriore momento significativo nel 2022, con l’inaugurazione della passerella sul lago, che ha completato il percorso ad anello.

La notorietà

Quest’opera ha ulteriormente accresciuto il valore paesaggistico e naturalistico del sito, donando al territorio visibilità mediatica e interesse anche a livello internazionale, grazie all’unicità della flora e della fauna presenti. L'8 marzo 2025 il capanno didattico presente all'interno del bosco Taxodi è stato inaugurato come infopoint turistico che fornisce informazioni a visitatori e turisti.

Oggi si offrono visite guidate, attività educative ed eventi divulgativi, con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza e sensibilizzare alla tutela ambientale. Il bosco dei Taxodi ospita la Quadrisfera, l’installazione innovativa pensata per coinvolgere il visitatore in un’esperienza totalizzante di immagini, suoni ed emozioni. L’installazione viene aperta su richiesta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il link.