Ultraleggero precipitato: aperta inchiesta, salma e rottame sequestrati

È stato aperto un fascicolo in Procura per l’incidente aereo che ieri pomeriggio a Polpenazze è costato la vita al 74enne Guido Barbi. Il sostituto procuratore Lara Ghirardi sta raccogliendo tutti gli atti e le relazioni di servizio dalle forze intervenute sul posto.
Per il momento la salma dell’uomo resta sotto sequestro in attesa che venga valutato se sia necessaria una autopsia. Anche il rottame dell’aereo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di eventuali accertamenti tecnici. C’è da stabilire se a provocare l’incidente sia stato un guasto dell’aereo oppure una manovra errata del pilota.