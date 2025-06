Turismo «lento», sapori e folklore: «In Piazza con Noi» a Idro

Ha fatto tappa a Crone di Idro la 320esima puntata di «In Piazza con Noi», la popolare trasmissione di Teletutto che porta, in diretta, la provincia nelle case dei bresciani. Al microfono di Clara Camplani e Marco Recalcati, per l’occasione, si sono alternati molti degli idrensi che lavorano e si danno da fare per dare impulso soprattutto all’economia turistica che questo splendido angolo della provincia bresciana è in grado di gestire, con la valorizzazione dei prodotti tipici, le diverse iniziative, il mondo delle associazioni e del volontariato.

Inizio con i Sonadùr

Ad aprire e chiudere la trasmissione e predisporre il pubblico all’allegria, ci hanno pensato i sonadùr di Capovalle e di Bagolino, un gruppo di ragazzi che, con fisarmoniche e tromba, hanno intonato con maestria conosciutissime canzoni popolari (371.4401819 è il numero messo a disposizione da Simone per chi volesse contattarli).

«In Piazza con Noi» a Idro - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Con la regia silenziosa di Patrizia Fusi della Pro loco e la presenza del sindaco Aldo Armani a «cucire» i diversi interventi, al microfono si sono alternati, fra i tanti, Marije Sunnema di «Visit Lake Idro», olandese innamorata del lago tanto da aver deciso di viverci e di farlo conoscere a livello globale, e il prof. Davide Baruzzi, che insieme ai ragazzi dell’Istituto alberghiero, una delle proposte del Giacomo Perlasca, ha illustrato le peculiarità del corso di studi, motore fondamentale per lo sviluppo dell’attività turistico-ricettiva della zona.

Sviluppo e tutela

«Sviluppo che necessita di iniziativa privata, ma anche di infrastrutture pubbliche – ha chiosato il sindaco –. Una viabilità adeguata, le ciclopedonali come quella appena inaugurata fra Anfo e Ponte Caffaro, servizi...». Con una forte preoccupazione per il livello dell’Eridio, che le nuove opere di regolazione vorrebbero riportare ad un’escursione di 3 metri e mezzo, a discapito della vivibilità del lago, per dissetare i campi della pianura bresciana e mantovana, come le turbine delle centrali idroelettriche.

A questo proposito anche l’intervento di Gianluca Bordiga, portavoce della Federazione del Chiese: «Abbiamo paura che questo splendido scenario possa un domani scomparire – ha detto –. Da diciotto anni l’escursione gestita sotto il metro e mezzo sta rivitalizzando queste acque e favorendo l’economia locale, non possiamo tornare indietro». Aldo Armani a questo proposito ha auspicato l’unità di intenti da parte di tutte le amministrazioni che, trentine e bresciane, «devono contribuire ad evitare questa iattura».

I prodotti e attività locali

«In Piazza con Noi» ha poi dato ampio spazio ai prodotti locali: dai formaggi distribuiti nei negozi di prossimità della famiglia Togni di Treviso Bresciano, al Tombea degli Eggiolini di Capovalle; dagli ortaggi biologici consegnati a domicilio dalla Prati di Paie di Marco Pirlo di Lavenone al pesce pescato grazie all’uso civico dal campeggiatore Mauro Fanoni.

Sport acquatici di ogni genere, ma anche escursioni buone per le famiglie come per gli appassionati più esigenti, sulle ferrate o nei boschi, a piedi o in bicicletta, il battello particolarmente che solca il lago per favorire i trasporti offrendo visioni insolite. Il lago d’Idro è in grado di proporre accoglienza specializzata, soprattutto a coloro che amano la tranquillità, il fresco serale, il contatto con la natura. Fra le strutture più organizzate spiccano il «Glamping boutique» di Anfo e il B3L, il «Bike3Land Shop», di Idro che ha una sede anche in città e una squadra ciclistica.