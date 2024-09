La Rocca d’Anfo è presa d’assalto dagli stranieri

Ubaldo Vallini

Alla fine di agosto sono già più di 6mila le persone che hanno passeggiato fra i camminamenti, le scalinate e le caserme sopra il Lago d’Idro

2 ' di lettura

La Rocca d'Anfo - © www.giornaledibrescia.it

Il caldo di questi giorni ha favorito in Valle Sabbia il «recupero» sulle settimane piovose di inizio estate, tanto che per molti operatori turistici i segnali sono quelli di una stagione che si concluderà in modo soddisfacente. Specie se il bel tempo andrà avanti ancora un po’. Il Garda va ancora a gonfie vele grazie ad americani e arabi Il turismo sul lago d’Idro Meta estiva d’eccellenza, almeno lungo la valle del Chiese, il lago d’Idro: il livello dell’acqua è rimasto sufficientemente alto (i