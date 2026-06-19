Trump: «Meloni mi ha implorato per una foto». La premier: «Allibita»

«Probabilmente» la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, «è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle»: Così si è espresso il presidente statunitense Donald Trump in un colloquio telefonico contattato da La7. Meloni, ha aggiunto Trump quando il giornalista de La7 ha chiesto maggiori dettagli sul loro incontro al G7 «mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena».
Pronta la risposta della presidente del Consiglio italiana, affidata ai social: «Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai».
E nel frattempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la premier in gesto di solidarietà.