Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Trump attacca ancora Meloni: «Serve un ordine restrittivo»

Il presidente degli Stati Uniti ha postato un meme su Truth contro la premier italiana, a poche sttimane dal doppio affondo nei suoi confronti
L'immagine postata su Truth da Donald Trump - Foto Truth
L'immagine postata su Truth da Donald Trump - Foto Truth

Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti  Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon americano ha postato un meme con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».

Il post di Trump arriva a poche settimane di distanza dal doppio affondo nei confronti della premier: prima aveva detto che Meloni  lo aveva «implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena». Il 20 giugno invece aveva affermato come «dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Donald TrumpGiorgia Meloniattacco a MeloniStati UnitiItalia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...