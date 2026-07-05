Trump attacca ancora Meloni: «Serve un ordine restrittivo»

Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon americano ha postato un meme con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».
Il post di Trump arriva a poche settimane di distanza dal doppio affondo nei confronti della premier: prima aveva detto che Meloni lo aveva «implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena». Il 20 giugno invece aveva affermato come «dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie».