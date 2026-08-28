Chiede soldi a nome del Mercatino di Montichiari, ma è una truffa

Si spacciano per il Mercatino dell’usato di Montichiari (e, probabilmente, per diverse altre attività d’Italia), chiedendo il pagamento anticipato della merce interessata.... e poi spariscono. Il tutto avvalendosi, come base, di un profilo TikTok, da 14mila follower, che porta un nome femminile. Da qui divulgano immagini, altrettanto generiche, di mobili ed elettrodomestici vari, a prezzi convenienti, per attirare le possibili vittime e farsi contattare. Questo il meccanismo di una truffa che sta mietendo vittime in varie zone d’Italia e che ha spinto i gestori dell’attività monteclarense di via Mantova a denunciare ai Carabinieri quanto sta accadendo.
La truffa
«Attenzione, ci sono truffatori che si spacciano per il Mercatino dell’usato di Montichiari – avvertono i gestori che, sulla pagina Facebook del Mercatino, hanno divulgato anche i riferimenti dell’account TikTok –. Rimandano al nostro indirizzo, si fanno lasciare una caparra e truffano clienti di tutta Italia. Non ci cascate, mi raccomando».
Come si può immaginare, il Mercatino dell’usato ha scoperto che qualcuno si sta servendo del suo nome nel momento in cui le vittime hanno iniziato a rivendicare la spedizione dei loro acquisti. «Alcune persone ci hanno chiamati per ricevere la merce che avevano pagato o di cui avevano versato la caparra, mentre altre si sono presentate, arrabbiatissime in negozio» raccontano i gestori, che stanno cercando di mettere in guardia tutti, oltremodo dispiaciuti e preoccupati per il danno che questa faccenda rischia di arrecare alla loro attività.
Le segnalazioni
«Le prime telefonate sono iniziate quando eravamo chiusi per ferie: una signora ci ha chiamati persino dalla Calabria. In un primo momento, pensavamo di essere noi quelli truffati, credendo che chi ci contattava non dicesse il vero, invece poi, di persona in persona, il meccanismo ci è apparso chiaro. Chissà di quante altre attività stanno usando il nome. Abbiamo anche segnalato a TikTok quanto sta succedendo, ma la piattaforma social, per ora, non ha rilevato alcuna violazione delle regole della community, pertanto l’account in questione esiste tutt’oggi. Speriamo che le persone truffate, di qualsiasi luogo d’Italia siano, facciano denuncia».
Il raggio d’azione sembra piuttosto vasto e le vittime sono costrette a fidarsi e ad affidarsi a una spedizione che, in realtà, mai avverrà. Le indagini sono comunque in corso per fare luce sulla vicenda ed individuare chi si sta nascondendo dietro quell’account.