Truffa del finto carabiniere, anziana fa bloccare un minorenne

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Il giovane si era presentato a casa della donna, a Castenedolo, con la scusa di dover verificare che l’oro che possedeva non fosse provento di furto

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali