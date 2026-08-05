Trenzano, incendio in un fienile: in fiamme mille rotoballe

Un vasto incendio è divampato nella notte a Trenzano, dove dalle 00.15 i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un fienile di circa 1.200 metri quadrati. Le fiamme hanno interessato l'intera struttura, all'interno della quale erano stoccate circa mille rotoballe di fieno, completamente coinvolte dal rogo.
Per fronteggiare l'emergenza è stato dispiegato un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Orzinuovi, Chiari, Gardone Val Trompia, Palazzolo e Vestone, affiancate dal personale della sede centrale di Brescia.
A supporto delle operazioni sono stati inviati anche l'autobotte volumetrica del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e i nuclei Gos (Gruppo operativo speciale) dei Comandi di Brescia e Milano, impegnati nelle complesse operazioni di smassamento del materiale incendiato, necessarie per completare lo spegnimento ed evitare eventuali riprese delle fiamme.
Le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio, che sono in fase di accertamento.