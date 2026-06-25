Treno per Milano partito da Brescia bloccato per ore senza aria condizionata

Odissea lungo i binari oggi per i circa 200 passeggeri di un treno regionale partito da Brescia e diretto a Milano Centrale rimasto bloccato per circa ore senza aria condizionata fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale.
Un guasto
All’origine dell’imprevisto sarebbe «un guasto alla linea elettrica le cui cause sono in corso di accertamento che ha comportato l'arresto dei sistemi di bordo del convoglio, compresa l'aria condizionata» come spiega in una nota Trenord. Il convoglio - il numero 2600 - partito dalla nostra città si è fermato lungo la linea quando erano le 15.30 poco lontano da Lambrate.
«Il personale di bordo si è immediatamente attivato per fornire assistenza ai passeggeri e verificare situazioni singole di necessità, richiedendo tempestivamente intervento dalla Sala Operativa e del personale sanitario, che è salito a bordo per assistere i viaggiatori - continua l'azienda -. Con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Polfer, è stato organizzato il trasbordo dei passeggeri in sicurezza su un altro treno, giunto sui binari alimentati».
Trasbordo dopo due ore
Il trasbordo tuttavia, secondo quanto ricostruito, è stato possibile solo dopo le 17.30, quindi dopo oltre due ore dal sopraggiunto guasto, in una giornata in cui si sono toccati nella zona di Milano i 36°C.
Dopo il trasbordo, – rende noto sempre la società di gestione – i viaggiatori sono stati portati alla stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza Trenord con bottiglie d'acqua.
Per alcune persone è stata richiesta anche la presenza di personale sanitario, giunto in stazione con diversi mezzi allertati dalla centrale del 118, per garantire assistenza, complici le conseguenze dell’afa in uno dei momenti più caldi della giornata.