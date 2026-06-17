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Brescia-Parma, bus sostitutivi tra Asola e Piadena dal 22 al 28 giugno

La linea ferroviaria sarà interessata da lavori di manutenzione: il servizio verrà rimodulato con collegamenti su gomma
La stazione di Asola
La stazione di Asola

Dal 22 al 28 giugno la circolazione ferroviaria subirà modifiche per lavori di manutenzione programmata lungo la tratta tra Asola e Piadena. Gli interventi sono a cura di Rfi e comporteranno una rimodulazione del servizio ferroviario e l’attivazione di collegamenti sostitutivi su gomma.

Nel dettaglio, i treni circoleranno regolarmente tra Brescia e Asola. La tratta tra Asola e Piadena sarà invece servita da autobus sostitutivi, predisposti per garantire la continuità del collegamento durante il periodo dei lavori.

Tra Piadena e Parma la circolazione ferroviaria resterà attiva, ma con variazioni di orario rispetto al servizio ordinario. Le modifiche sono riportate nell’avviso ufficiale diffuso da Rfi, che contiene anche i dettagli dei tabellari relativi ai bus sostitutivi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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treniBrescia-Piadena-Parma
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