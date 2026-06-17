Brescia-Parma, bus sostitutivi tra Asola e Piadena dal 22 al 28 giugno

Dal 22 al 28 giugno la circolazione ferroviaria subirà modifiche per lavori di manutenzione programmata lungo la tratta tra Asola e Piadena. Gli interventi sono a cura di Rfi e comporteranno una rimodulazione del servizio ferroviario e l’attivazione di collegamenti sostitutivi su gomma.
Nel dettaglio, i treni circoleranno regolarmente tra Brescia e Asola. La tratta tra Asola e Piadena sarà invece servita da autobus sostitutivi, predisposti per garantire la continuità del collegamento durante il periodo dei lavori.
Tra Piadena e Parma la circolazione ferroviaria resterà attiva, ma con variazioni di orario rispetto al servizio ordinario. Le modifiche sono riportate nell’avviso ufficiale diffuso da Rfi, che contiene anche i dettagli dei tabellari relativi ai bus sostitutivi.